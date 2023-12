CAN 2024 féminine: les douze pays qualifiés sont connus - adakar.com

CAN 2024 féminine: les douze pays qualifiés sont connus
Publié le mercredi 6 decembre 2023 | RFI

Football féminin/ Mali 1-0 Sénégal

En match comptant pour le 2è et dernier tour des éliminatoires pour la CAN féminine Maroc 2022, les Aigles dames du Mali ont dominé les lionnes du Sénégal 1-0 au stade Modibo Keita. Vaincues sur le même score au match aller à Thiès, les Aigles sont éliminées à la séance des tirs au but (2-3). Tweet

Les éliminatoires de la CAN 2024 féminine ont pris fin ce mardi 05 décembre avec le dernier tour. On connaît désormais 11 équipes qui se rendront au Maroc, pays organisateur, pour la 15e CAN féminine. Le tenant Afrique du Sud est bien là ainsi la RD Congo qui revient à la CAN 24 ans après.



Il n’y avait pas beaucoup de suspense pour les matches retour du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine. Plusieurs équipes avaient déjà fait le boulot, et rares étaient les rencontres encore indécises. Paradoxalement, l’Afrique du Sud, tenant du titre, a quelque peu tremblé après son match nul (1-1) à l’aller face au Burkina Faso. Les Banyana Banyana ont dû attendre la 56e minute du match retour pour prendre l’avantage sur penalty face aux Burkinabè avant d’assurer la qualification sur un but de Nicole Michael.