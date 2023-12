SENEGAL-ECONOMIE / Macky Sall a inauguré la 2ème phase de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio - adakar.com

SENEGAL-ECONOMIE / Macky Sall a inauguré la 2ème phase de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio Publié le mardi 5 decembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Diamniadio, (APS)- Le président de la République, Macky Sall, a inauguré cet après-midi la deuxième phase de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio (P2ID), a constaté l’APS.



Le chef de l’Etat, après son arrivée, a procédé à la coupure officielle du ruban, marquant la mise en service de cette infrastructure.



Le Premier ministre Amadou Bâ et des membres du gouvernement, ainsi que des autorités locales et administratives prennent part à la cérémonie.



La plateforme industrielle de Diamniadio fait partie des projets phares du Plan Sénégal émergent (PSE). Elle propose des bâtiments modernes, des avantages fiscaux et non fiscaux, des facteurs de production compétitifs et un positionnement stratégique, indique un document de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI).



La phase 2, qui s’étend sur 40 hectares, a été réalisée avec le soutien d’Eximbank China de la République Populaire de Chine, pour un montant de 60 milliards de francs CFA.



Elle comprend trois hangars de type A de 7900 m2, six hangars de type B de 5000 m2 et huit hangars de type C de 2500 m2. Il s’y ajoute un immeuble d’habitation d’une capacité de 1000 personnes pour accueillir les travailleurs de la plateforme et des entreprises riveraines, signale le texte.

Elle dispose également d’une zone administrative qui abrite le guichet unique et un entrepôt sous douane.



