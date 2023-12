Présidentielle 2024: Mahammad Boun Abdallah Dionne a déposé sa caution à la CDC - adakar.com

Présidentielle 2024: Mahammad Boun Abdallah Dionne a déposé sa caution à la CDC
Publié le mardi 5 decembre 2023 | aDakar.com

Après avoir activement lancé la phase de collecte de parrainages, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024, Mahammad Boun Abdallah Dionne a honoré l’étape de dépôt de cautionnement.



Le mandataire de la candidature de Dionne 2024, Mounirou Sy, a déposé la caution de 30 millions FCFA à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).



Le montant de 30 millions FCFA est en effet la caution légalement requise pour tous les candidats déclarés à la Présidentielle du 25 février 2024.



Mahammad Boun Abdallah Dionne a quitté la coalition Benno Bokk Yakaar après la désignation de Amadou Bâ candidat de la Mouvance présidentielle 2024.



Ancien Premier ministre de Macky Sall entre 2014 et 2019, Mahammad Boun Abdallah Dionne a pris ses distances avec le chef de l’État quelques jours après que la coalition Benno Bokk Yakaar a entériné le choix de Amadou Bâ.



Les collectes de parrainages se poursuivent encore pour cette semaine. La date limite pour recueillir les parrainages sur l’ensemble du territoire national est officiellement fixée au dimanche 10 décembre 2023.



Makhtar C.