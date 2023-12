Infrastructures: le Pont Moustapha Malick Gaye de Saint-Louis rouvert à la circulation après 12 mois de réhabilitation - adakar.com

Réouverture à la circulation du Pont Moustapha Malick Gaye de Saint-Louis

Saint-Louis, le 5 décembre 2023 - Le ministre des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement a procédé à l`ouverture officiel du pont Moustapha Malick Gaye à la circulation.

Le Pont Moustapha Malick Gaye de Saint-Louis a été de nouveau remise à circulation après des travaux qui ont duré plus d’une année. Le chantier de la réhabilitation du chantier du pont Moustapha Malick Gaye a pris fin. L’ouvrage qui permet de fluidifier la circulation dans la ville tricentenaire a été officiellement rouvert par le ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres, Mansour Faye, par ailleurs maire de la ville de Saint-Louis.



Les travaux de réhabilitation de l’infrastructure longue de 111 mètres avaient été entamées au mois de novembre 2022. Quelque 1é mois plus tard, les travaux ont été achevés et l’ouvrage est rouvert à la circulation. Le chantier a couté un (1) milliard FCFA.



Présent à la cérémonie d’inauguration avec les autorités administratives de la localités, le ministre des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement a exprimé sa satisfaction par rapport à la qualité de l’ouvrage réalisé.



"Le pont est entièrement rénové. En plus de la réhabilitation du pont, des voiries connexes sont également réalisées. Des travaux qui vont de nouveau faciliter les déplacements entre l’île et la langue de Barbarie. De plus, les activités économiques du quartier des pêcheurs et du marché Ndar Toute vont reprendre avec plus de fluidité et moins de perte de temps", a déclaré le maire de Saint-Louis Mansour Faye, par ailleurs ministre des Infrastructures.



Il a par ailleurs annoncé de nouveaux chantiers, notamment le réaménagement de l’Avenue Macky Sall à Saint-Louis. Avec ce projet, il s’agit d’améliorer le cadre de vie et de poursuivre la politique de changement radical de la ville de Saint-Louis.



"En douze ans de règne, la ville de Saint-Louis s’est transformée et a complètement changé de visage. Elle est devenue une ville où la mobilité s’est nettement améliorée. Nous avons bénéficié d’infrastructures importantes en termes de voirie. Le Programme de développement touristique (PDT) s’est réalisé à hauteur de 90 %, ce qui met Saint-Louis dans une position de ville lumière à l’échelle nationale", a poursuivi le ministre Mansour Faye.



Makhtar C.