Un éminent cardinal déplore à Dakar une dénaturation du culte catholique Publié le mardi 5 decembre 2023 | AFP

© Autre presse par DR

Le cardinal Robert Sara

Le cardinal Robert Sarah, un traditionnaliste dont le nom est cité parmi les possibles futurs papes, s'est élevé lundi à Dakar contre une "destruction" de la messe en Occident et une

dénaturation du culte catholique pour l'adapter aux coutumes locales en Afrique et en Asie.



Le cardinal Sarah, prélat originaire de la Guinée voisine du Sénégal, a célébré la messe dans

la cathédrale de Dakar.



Il est venu au Sénégal pour participer à un colloque sur la liturgie dans la banlieue de Dakar

jusqu'au 8 décembre. Il a consacré son homélie à ce sujet et défendu les vues traditionalistes

pour lesquelles il est connu.



"Nous assistons aujourd'hui, surtout en Occident, à un démantèlement des valeurs de la foi

et de la piété... et à une destruction des formes de la messe", a-t-il déploré en chaire.



"Nous travaillons à saupoudrer la liturgie d'éléments africains, asiatiques, dénaturant ainsi le

mystère pascal que nous célébrons, nous mettons tellement l'accent sur ces éléments

culturels que nos célébrations durent quelquefois six heures", a-t-il dit.



"Nos liturgies sont souvent trop banales et trop bruyantes, trop africaines et moins

chrétiennes", a-t-il assuré.



La traditionnelle célébration du lundi soir a pris une coloration particulière pour la venue de

l'éminent dignitaire, avec un organiste, une chorale et la présence autour de l'autel d'une

quarantaine d'évêques et de prêtres.



A défaut de publicité faite à l'événement, la vaste nef accueilli dans la pénombre plusieurs

dizaines de fidèles et de religieux et religieuses, dont certains appelés à participer au congrès

des liturgistes.



Fait rare, la bâtisse a résonné de chants en français mais aussi en latin, et pas en ouolof, la

langue locale, comme c'est le cas un lundi ordinaire.



"Si nous regardons la liturgie comme une question pratique d'eficacité pastorale (...), nous

risquons de faire de la liturgie une œuvre humaine, un ensemble de cérémonies plus ou

moins réussies", a dit le cardinal Sarah.



Il a exalté la mémoire du pape Benoît XVI, chef de l'Eglise catholique de 2005 à 2013.



"Puissions nous suivre cette grande et éclatante étoile qu'a été Joseph Ratzinger, le pape

Benoit XVI, le seul savant face à une armée de pseudo-liturgistes", a-t-il dit.

