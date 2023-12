Démantèlement d’un réseau de faux-monnayeurs à Keur Massar : 2 milliards de FCFA de billets noirs saisis - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Démantèlement d’un réseau de faux-monnayeurs à Keur Massar : 2 milliards de FCFA de billets noirs saisis Publié le mardi 5 decembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Saisie de faux billets de banque à Keur Massar

Dakar, le 8 juillet 2021 - Le gendarmes de la brigade de Keur Massar ont opéré une saisie de plus de 475 millions FCFA en faux billets de banque. Tweet

La Brigade de Recherches de Keur Massar a frappé un grand coup en démantelant, ce lundi 4 novembre 2023, un réseau de faux-monnayeurs, mettant fin aux agissements d'un duo composé d'un Gambien et d'un Sénégalais.



L'opération a été couronnée de succès grâce à l'infiltration habile des hommes du Major Abdou Kandji au sein du réseau. Le cerveau présumé de l'opération, M. T, de nationalité gambienne, et son complice sénégalais, B. C, ont été repérés alors qu'ils cherchaient à blanchir leurs billets noirs.



C'est lors d'une tentative de lavage d'argent, rapporte notre source, e-Média, ce mardi 05 décembre 2023, que le duo a attiré l'attention d'un gendarme en immersion, conduisant à leur arrestation immédiate par les éléments de la Brigade de Recherche. Cette intervention a permis de mettre fin aux activités frauduleuses du réseau et de saisir une somme considérable de billets noirs évalués à 2 milliards de FCFA.



L'arrestation du Gambien et du Sénégalais souligne l'efficacité des forces de l'ordre dans la lutte contre la criminalité financière à Keur Massar, démontrant leur capacité à déjouer les plans des criminels opérant dans le domaine de la contrefaçon monétaire.



HB