Sommet Renewpac à Dakar, réunion des dirigeants libéraux d`Europe et d`Afrique

Dakar, 05Décembre 2023. Le Président Macky SALL a présidé le Sommet Renewpac à Dakar, une réunion des dirigeants libéraux d`Europe et d`Afrique qui S`est tenue du 3 au 5 décembre dans la capitale sénégalaise. Tweet

Le sommet RENEWPAC 2023, présidé par le président sénégalais Macky Sall qui se tient du 3 au 5 décembre, s’est ouvert ce lundi 4 Décembre dans la capitale sénégalaise.







Cette rencontre internationale organisée par le groupe politique Renew Europe du Parlement européen en collaboration avec des institutions libérales internationales dont l’Internationale libérale, ainsi que des organisations régionales africaines et européennes telles que le Réseau libéral africain, la Fondation Friedrich Naumann, l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE), le Parti démocrate européen (PDE), le Groupe Renouveau Europe du Comité européen des régions et le Forum libéral européen, s’inscrit dans la continuité du succès du Sommet 2022 à Marrakech. Elle vise à aborder les défis complexes et interdépendants des deux continents, avec un accent particulier sur le développement durable.







Dans son discours d’ouverture, le président Sall a souligné les menaces pesant sur la démocratie, mettant en garde contre le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent. Il a insisté sur l’importance de la solidarité entre les États africains dans cette lutte, affirmant que cela est essentiel pour préserver les idéaux communs. Le président a également souligné le rôle crucial du partage du pouvoir pour stabiliser les institutions et pacifier l’espace politique.







« La préservation du régime démocratique réside dans le partage du pouvoir pour stabiliser les institutions pacifiant l’espace politique. Comme nous avons des idéaux communs, nous avons aussi des ennemis communs. Ces ennemis, c’est le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent. Au nord comme Sud, ce sont elles que nous devons combattre sans concession et sans répit ensemble et solidairement », a-t-il déclaré.







La première journée du panel a été meublée par plusieurs tables rondes et panels.







L’un des panels marquants, animé par le ministre Sidi Toure, s’est concentré sur les outils UE-Afrique pour favoriser le développement durable ensemble. Ce panel a permis d’aborder des stratégies et initiatives conjointes pour renforcer la coopération Europe-Afrique, en se focalisant sur des solutions pratiques et innovantes pour les défis environnementaux et socio-économiques.







Ce sommet offre aux libéraux du monde une plateforme pour des discussions enrichissantes et des échanges d’idées entre les dirigeants des deux continents, illustrant l’engagement des acteurs libéraux dans la promotion d’une coopération transcontinentale efficace et la recherche de solutions durables aux problèmes mondiaux. L’urgence de protéger les régimes démocratiques, au nord comme au sud, a été un thème central, soulignant l’importance de l’action conjointe et de la solidarité dans la défense des valeurs démocratiques.







