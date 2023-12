Sénégal: la caravane de campagne de Khalifa Sall empêchée d’accéder à certaines communes - adakar.com

Sénégal: la caravane de campagne de Khalifa Sall empêchée d'accéder à certaines communes
Publié le mardi 5 decembre 2023 | RFI



Khalifa Sall réunit ses militants et sympathisants à Dakar

Tweet

Alors que la collecte des parrainages pour la présidentielle se termine ce dimanche, les candidats de l’opposition continuent de dénoncer des cas d’intimidations ou de blocages lors de leurs déplacements dans le pays. Dernier en date : Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar et candidat à la présidentielle, en tournée dans la région de Matam dans le nord du pays, s’est vu empêché d’accéder à certaines communes avec sa caravane de campagne.



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



La caravane de campagne a d'abord été stoppée à l’entrée de la commune d’Ourossogui samedi puis une nouvelle fois dimanche à l’entrée de Matam. Selon les équipes de l’ancien maire de Dakar et opposant Khalifa Sall, à chaque fois, les forces de l’ordre ont présenté un arrêté préfectoral interdisant la circulation de convois dans cette région située à un peu plus de 500 km au nord de Dakar.



Il s'agit d'une entrave à la liberté de circuler, selon Youssouf Mbow, membre de l’équipe de communication du candidat à la présidentielle. Joint par téléphone, il dénonce des mesures d’intimidations :