Groupe Futurs Médias : un rédacteur en chef démissionne Publié le mardi 5 decembre 2023 | setal

Bacary Cissé n’est plus le rédacteur en chef du journal spécialisé Record du Groupe futurs médias (GFM). Plusieurs éditons annoncent la démission du journaliste. Les Échos assure qu’il n’y a aucun problème entre le journaliste et son ex-patron Youssou Ndour avant de préciser que Bacary Cissé par ailleurs proche de Sadio Mané a quitté GFM pour lancer son propre groupe de presse dénommé Dialang Groupe. Celui-ci aura, pour le démarrage, une chaîne YouTube et un site internet qui vont traiter des informations exclusivement liées au football.