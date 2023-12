Jumelage entre Thiès et Sébastopol : Babacar Diop défie Zelensky - adakar.com

Jumelage entre Thiès et Sébastopol : Babacar Diop défie Zelensky Publié le mardi 5 decembre 2023 | Le Quotidien

Dr Babacar Diop

Malgré les fermes mises en garde de l’ambassadeur d’Ukraine, les autorités municipales de Thiès ont approuvé le projet de coopération entre les deux cités.



Par Ch. CAMARA – «Les Etats africains doivent pleinement exercer leur souveraineté en cessant d’être sous la dictée des puissances étrangères.» C’est ce qu’a soutenu Dr Babacar Diop, maire de la Ville de Thiès, qui a invité, le jeudi 30 novembre 2023, les conseillers municipaux de la Ville à «voter et adopter le projet de coopération entre la Ville de Thiès et celle de Sébastopol», une localité dans le Sud-ouest de la péninsule de la Crimée, occupée par la Russie depuis le 18 mars 2014.



D’ailleurs, dans le cadre de cette affaire, l’ambassadeur de l’Ukraine au Sénégal a transmis une correspondance au maire de la Ville de Thiès pour «le mettre en garde» et l’inviter à «ne pas signer cet accord avec les envahisseurs russes». A l’édile de la Cité du rail, il a demandé, «une fois de plus, de vous abstenir d’une démarche aussi irréfléchie et risquée de votre part, et de prendre clairement conscience que la Crimée est l’Ukraine !». Les conseillers municipaux, qui ont ignoré les «injonctions de l’ambassadeur de l’Ukraine» ont, majoritairement, voté et adopté, lors de la session ordinaire de ce jeudi 30 novembre 2023, le «projet d’accord de coopération commerciale, économique, technique, scientifique, sociale et humanitaire» entre les villes de Thiès et de Sébastopol.



Pour rappel, la visite de l’ambassadeur de la Russie, Dmitry Kourakov, à Thiès, au mois de juillet dernier, avait soulevé la colère des autorités ukrainiennes, qui avaient fustigé le «projet de partenariat entre la Ville de Thiès et celle de Sébastopol envahie par les occupants russes». Dr Babacar Diop a révélé avoir reçu, sur instruction du ministère des Affaires étrangères du Sénégal, l’ambassadeur de la Russie. «Il nous avait présenté le projet d’un accord de partenariat avec la Ville de Sébastopol. Aujourd’hui, j’ai soumis ce projet d’accord au Conseil de Ville qui est souverain. Dans leur écrasante majorité, les conseillers municipaux ont voté et adopté cet accord», renseigne le maire, qui ajoute : «J’ai agi dans l’intérêt de la Ville de Thiès. Ce sera un partenariat qui va aboutir à une coopération commerciale, économique, technique, scientifique, sociale et humanitaire entre nos deux villes.»

