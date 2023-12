Khalifa Sall sur les procédures judiciaires contre le leader de l’ex-Pastef : K pratique pour Sonko - adakar.com

Khalifa Sall sur les procédures judiciaires contre le leader de l'ex-Pastef : K pratique pour Sonko
Publié le mardi 5 decembre 2023

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko, leader de PASTEF

De la prison du Cap Manuel, Ousmane Sonko reçoit le soutien de Khalifa Sall, qui cautionne sa détermination à se battre pour participer à la prochaine Présidentielle du 25 février 2024.



Par Amadou MBODJI – En tournée politique à Matam, Khalifa Sall est revenu sur la situation du leader de l’ex-parti Pastef. Radié des listes électorales et séjournant à la prison du Cap Manuel et à partir duquel le maire de Ziguinchor se bat pour recouvrer ses droits et participer à la prochaine élection présidentielle de février prochain, Ousmane Sonko reçoit le soutien de Khalifa Sall qui donne son exemple.