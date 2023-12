EMIRATSARABESUNIS-SENEGAL-ENVIRONNEMENT / Présidence de la COP28 : Dakar assure Dubaï de son soutien - adakar.com







Le Sénégal s’est engagé, lundi, à Dubaï, à soutenir la présidence émiratie de la 28e conférence des Nations unies sur le climat (COP28), qu’assure Sultan Ahmed Al-Jaber.



‘’Nous allons apporter notre soutien à cette présidence volontariste de Dr Sultan Ahmed Al-Jaber des Émirats Arabes Unis’’, a promis le ministre sénégalais de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye.



Il dit souhaiter que la présidence de la COP28 par les Émirats Arabes Unis débouche sur de bons résultats en matière d’atténuation des conséquences du réchauffement du climat et d’adaptation au changement climatique.



Alioune Ndoye a assuré les autorités émiraties du soutien de son pays lors d’un entretien qu’il a eu avec des journalistes à la fin d’une audience avec le président de la COP28.



‘’Parler d’une voix’’



‘’Toutes les problématiques centrales de la COP ont été posées ici, à Dubaï. Nous espérons, à la date de clôture de ce rendez-vous, le 12 décembre, avoir des résultats concrets sur tous les points énumérés’’, concernant le changement climatique, a ajouté M. Ndoye.



Pour y arriver, ‘’je vais me rapprocher de nos partenaires du groupe de négociation G-77 (77 pays en voie de développement), pour aider à harmoniser nos positions et à parler d’une voix’’, a dit le ministre sénégalais.



Selon lui, les délégations prenant part à la COP28 doivent s’entendre, à la fin de la conférence, sur ‘’la défense d’une transition énergétique juste, tenant compte de la particularité des pays et de chaque zone géographique du monde’’.