Présidentielle 2024: le ministre de l’Intérieur publie le décret portant convocation du corps électoral

Séance de travail entre les ministres des Affaires étrangères du Sénégal et du Nigeria

Dakar, le 22 novembre 2018 - Les ministres des Affaires étrangères du Sénégal et du Nigeria ont eu une séance de travail, ce vendredi matin, à Dakar, au siège du ministère sénégalais en charge de la Diplomatie. (Photo) Me Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères du Sénégal