Dakar (APS) – Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a estimé, lundi, à Dakar, qu’il est nécessaire de refonder, de repenser et de revitaliser les relations entre l’Europe et l’Afrique au regard des nombreuses mutations observées de part et d’autres, a constaté l’APS.



»A mon sens, il faut de part et d’autre prendre conscience de toutes les mutations comme marqueurs du présent et futur, et sur cette base refonder, repenser et revitaliser nos relations », a-t-il- déclaré.



Le président de la République Macky Sall, a présidé, lundi à Dakar, le sommet Renewpac, une réunion des dirigeants libéraux d’Europe et d’Afrique, qui se tient du 3 au 5 décembre dans la capitale Sénégalaise sur le thème “Afrique- Europe, comment favoriser le développent durable“ en présence de la vice-présidente du parlement Européen, Nicolas Beer et Gilbert Noel Ouedraogo, président du réseau africain libéral.



»En langage informatique, je dirai plus qu’une mise à jour, nous avons besoin d’un nouveau logiciel pour ajouter à nos vieux paramètres les nouvelles données de notre temps », a-t-il-ajouté.



Ce faisant, Macky Sall indique que l’Europe et l’Afrique resteront “fidèles à nos vielles amitiés en nous adaptant aux exigences d’un monde plus ouvert alors que le cours de l’histoire s’accélère sous nos yeux bousculant les certitudes, les préjugés et les habitudes“.



Le chef de l’Etat a invité les deux contient à collaborer pour face aux défis communs à savoir les défis de la paix, de la sécurité, aux vulnérabilités qui affectent les Etats, aux défis environnementaux, défis du numériques et de la migration irrégulière.







“En plus des valeurs de liberté et démocratie que nous partageons, nous avons bien d’autres raisons de nous unir et de nous concerter dans un monde malmené par la guerre et la violence, un monde agité par les crises économiques profondes et les turbulences géologiques tous azimuts », a-t-il- souligné.



Macky Sall a également rappelé la proximité géographique entre l’Europe et l’Afrique, la coopération ancienne et multiforme mais également le brassage humain qui féconde de multiples affinités culturels et sociolinguistiques.



“Il faut renouer au dialogue, à la concertation et d’une certaine façon à vivre ensemble dans le respect de nos diversités voir de nos différences. Notre accompagnage multi séculaire évolue dans un contexte international en pleine mutations ou les veilles amitiés côtoient les nouvelles toutes d’égales dignité », a-t-il-indiqué.



»A l’image de nouveau monde, l’Afrique a aussi beaucoup changé, plus de 60 après les premières indépendances. Comme partout, les peuples africains voient le monde en instantanéité, ils aspirent légitiment au mieux-être et à la prospérité, l’Europe a aussi évolué, sur les débris de la guerre, elle s’est reconstruite, a reconduit ses valeurs de liberté et démocratie », a-t-il-encore rappelé.



ABD/BB/OID