© Présidence

Le chef de l`État inaugure la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio

Diamniadio, le 22 novembre 2018 - Le président de la République a procédé, ce jeudi, à l`inauguration de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio. Tweet

La Plateforme Industrielle de Diamniadio au Sénégal prend une nouvelle dimension avec l'inauguration de la phase 2, prévue ce mardi 5 décembre 2023, par le président de la République, Macky Sall, renseigne Sika Finance.



La phase 2 de la Plateforme Industrielle de Diamniadio comprend trois hangars de type A de 7 900 m2, six hangars de type B de 5 000 m2 et huit hangars de type C de 2 500 m2. De plus, un immeuble d'habitation d'une capacité de 1 000 personnes a été construit pour héberger les travailleurs de la plateforme et des entreprises avoisinantes.

Située dans une zone stratégique où émergent deux ports et des agropoles, la plateforme contribuera à la croissance économique et à la création d'emplois.



La première phase, financée par l'État du Sénégal à hauteur de 25 milliards FCFA, avait permis la création de 1 334 emplois avec la construction de quatre hangars et d'un immeuble administratif. La réalisation des deux phases de la Plateforme Industrielle de Diamniadio, représentant un investissement total de 85 milliards FCFA, vise à accueillir une cinquantaine d'entreprises et à créer près de 25 000 emplois.



