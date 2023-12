Première greffe de rein au Sénégal: « Nous n’avons fait que combler un retard », estime le professeur Babacar Diao - adakar.com

Le professeur Babacar Diao est chirurgien urologue à l`hôpital militaire de Ouakam et à l`hôpital Aristide Le Dantec au Sénégal. Professeur titulaire d`Urologie-Andrologie à l`Université Cheikh Anta Diop

C’était une grande première au Sénégal. Il y a une semaine (les 26 et 27 novembre dernier) le corps médical sénégalais, appuyé par des spécialistes turcs, a réalisé avec succès les trois premières transplantations rénales du pays. Réalisées grâce à la collaboration du CHU Le Dantec de Dakar et de l’hôpital militaire de Ouakam, ces opérations suscitent l’espoir chez les personnes atteintes d’insuffisance rénale, environ 5 % de la population et pour qui, la maladie est un fardeau physique autant que financier. Le professeur Babacar Diao, chirurgien urologue à l’hôpital militaire de Ouakam a coordonné ce travail d’équipe, est notre invité.



