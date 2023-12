Présidentielle 2024: l’Alliance des forces du progrès (AFP) remet 20 679 parrainages en soutien à la candidature de Amadou Bâ - adakar.com

Dakar, le 3 décembre 2023 - L`Alliance des forces du progrès a remis un lot de 20 679 parrainages pour soutenir la candidature de Amadou Bâ à l`élection présidentielle du 25 février 2024. Tweet

En direction de la présidentielle du 24 février 2024, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar, Amadou Bâ continue de recevoir des lots de parrainages provenant des différentes formations politiques alliées.



Le dimanche 3 décembre 2023, c’était autour de l’Alliance des forces de progrès de Moustapha Niasse, représentée par Malick Diop, vice-président de l’Assemblée nationale, secrétaire général du département de Dakar et porte-parole de procéder à une remise de lots de parrains.



Ainsi en soutien à la candidature d’Amadou Bâ, plusieurs dizaines de milliers de signatures de parrains ont été remises à Abdoulaye Diouf Sarr, coordonnateur régional du parrainage du candidat Amadou Bâ.



Les 20 679 parrainages recueillis plus particulièrement dans la région de Dakar constituent un témoignage du soutien déterminé de l’Alliance des forces du progrès à la victoire du candidat de Benno Bokk Yaakar à la Présidentielle de 2024.



La cérémonie de remise tenue au siège de l’AFP a réuni l’essentiel des responsables dans la région de Dakar. Le Ministre Zator Mbaye, les Maires Santi Agne, et Babacar Sadikh Seck, accompagnés de la Haute Conseillère des Collectivités Territoriales, Ndeye Maguette Lo ont ainsi assisté à la cérémonie de remise des parrainages.



Les candidats déclarés à l’élection présidentielle du 24 février 2024 continuent leur quête de parrainages, conditions indispensables pour faire valider leur candidature à l’élection présidentielle. Les candidats à la Présidentielle doivent obtenir le soutien de 0,6 % du fichier électoral, de treize députés ou de 120 élus (maires ou présidents de Conseil départemental).



