Linguère: Une bande de voleurs de bétail démantelée par la gendarmerie

Les éleveurs font face à une recrudescence du vol de bétail dans le monde rural

Les habitants de Thiargny, Thiel et Barkedji dans le département de Linguère vont certainement pousser un ouf de soulagement suite à l’arrestation de la bande de voleurs de bétail. Ces derniers hantaient leur sommeil depuis plusieurs mois .

Dans la nuit du mardi 28 novembre 2023 vers deux heures du matin, les nommés O. Ka , A. Sow et M. Ba ont dérobé deux bœufs dans un hameau situé aux alentours de la commune de Thiargny . Après leur forfait, les voleurs de bétail ont conduit les bêtes volées vers Dahra où ils devaient cacher les bœufs dans une maison clôturée et inhabitée. L'objectif, c'est de les écouler dans le marché hebdomadaire. Malheureusement pour eux. Ils seront interceptés à l’entrée de la ville de Dahra par les gendarmes qui effectuaient une opération de sécurisation .

Conduits à l’unité et soumis à un interrogatoire serré, les voleurs de bétail ont reconnu les faits qui leur sont reprochés .Ils ont été déférés au parquet de Louga pour vol de bétail commis la nuit .