Après le Mali, le Burkina et le Niger se retirent du G5 Sahel Publié le lundi 4 decembre 2023

La Force conjointe du G5 Sahel (FC-G5S)

Les deux pays ont dit maintenir leur coopération dans le cadre de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).



Le Burkina et le Niger ont annoncé leur retrait de toutes les instances et organes du G5 Sahel, y compris de la Force conjointe, selon d’un communiqué conjoint dont APA a obtenu copie.

Cette décision qui intervient après un examen approfondi du G5 Sahel et du fonctionnement de cette organisation, prend effet pour compter du 29 novembre 2023.



« Dans l’entendement commun de nos deux Etats, le G5 Sahel ne saurait servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel, encore moins accepter le diktat de quelque puissance que ce soit au nom d’un partenariat dévoyé et infantilisant qui nie le droit à la souveraineté de nos peuples et de nos Etats », peut-on lire dans le document.



Neuf ans après sa création, Ouagadougou et Niamey estiment que le G5 Sahel peine à atteindre ses objectifs. « Pire, les ambitions légitimes de nos Etats, à faire de l’espace du G5 Sahel une zone de sécurité et de développement sont contrariées par des lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d’un autre âge », fustigent les autorités des deux pays sahéliens.

C’est pourquoi, selon elles, participer à cette organisation est contraire, à « la voie de l’indépendance et de la dignité » sur laquelle ils sont engagés. « C’est donc en toute lucidité que le Burkina Faso et la République du Niger ont pris la responsabilité historique de se retirer de cette organisation », indique le communiqué officiel.



Les deux gouvernements qui disent etre attachés à la réalisation d’une paix durable dans l’espace sahélien, ont affirmé maintenir leur coopération notamment au sein de l’Alliance des Etats du Sahel.



En mai 2022, le Mali a quitté le G5 Sahel, dénonçant une « instrumentalisation » dans un contexte de crise diplomatique avec la France. Bamako avait ainsi protesté contre le refus de Niamey, de Ouagadougou, de Nouakchott et de N’djamena de lui permettre d’assurer la présidence de l’organisation créée en 2014 pour lutter contre le jihadisme.