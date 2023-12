Troubles en Guinée-Bissau: le président Embaló dénonce «une tentative de coup d’État» - adakar.com

Troubles en Guinée-Bissau: le président Embaló dénonce «une tentative de coup d'État» Publié le dimanche 3 decembre 2023 | RFI

© AFP par SAMBA BALDE

Une rue déserte de Bissau, le 1er décembre 2023, après une nuit d`affrontements entre éléments de la Garde nationale et des forces spéciales de la présidence

Le président bissau-guinéen a dénoncé samedi 2 décembre une « tentative de coup d'État » qui aura « de lourdes conséquences » après des affrontements entre l'armée et des éléments des forces de sécurité qui ont fait au moins deux morts.



« J'étais à Dubaï où j'ai pris part à la COP28. Je ne pouvais pas rentrer à cause de la tentative de coup d'État. Je tiens à vous dire que cet acte aura des conséquences graves », a déclaré à son retour à Bissau le président Umaro Sissoco Embaló à la presse. « Il y avait des indices, nous allons vous les montrer. Ce coup d'État a été préparé avant le 16 novembre (date des célébrations du 50ᵉnniversaire des forces armées) », a-t-il poursuivi.



Les éléments de la Garde nationale ont fait irruption jeudi soir 30 novembre dans les locaux de la police judiciaire pour en extraire le ministre de l'Économie et des Finances, Souleiman Seidi, et le secrétaire d'État au Trésor public, Antonio Monteiro. Les deux membres du gouvernement étaient interrogés par la police judiciaire, sur instruction du procureur général nommé par le président, à propos d'un retrait de dix millions de dollars des caisses de l'État.