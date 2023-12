Présidentielle 2024: “la CDC, à l’instar de la DGE, n’a aucune compétence en matière de contrôle et d’admission des candidats à la candidature“ (Ayib Daffé) - adakar.com

Présidentielle 2024: "la CDC, à l'instar de la DGE, n'a aucune compétence en matière de contrôle et d'admission des candidats à la candidature" (Ayib Daffé) Publié le vendredi 1 decembre 2023

© Autre presse par Dr

Sénégal: Ousmane Sonko arrêté et raccompagné à Dakar par la gendarmerie

Dans l'après-midi de ce jeudi 30 novembre 2023, nous avons déposé la caution du candidat Ousmane Sonko à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), à la suite de quoi, une quittance en bonne et due forme nous a été délivrée.



Plusieurs heures après, c'est par voie de presse que nous avons appris que la CDC avait décidé de nous retourner notre chèque, sous le prétexte que Monsieur Ousmane Sonko n'avait pas retiré des fiches de collecte de parrainage. Au moment où ces lignes sont écrites je n'ai encore reçu aucun chèque prétendument retourné.



Nous rappelons que la CDC, à l'instar de la DGE, n'a aucune compétence en matière de contrôle et d'admission des candidats à la candidature. Son rôle se limite à recevoir les dépôts des cautionnements, conformément à l'article L 122 du Code électoral.



Face à cette volte face brutale et inexplicable, signe d'un banditisme administratif orchestré, nous comptons sommer le Directeur général de la CDC de délivrer sans délais l’attestation qui doit accompagner La quittance de versement.



Ayib Daffe Mandataire du candidat Ousmane Sonko