Guinée-Bissau: situation confuse dans la capitale du pays - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Guinée-Bissau: situation confuse dans la capitale du pays Publié le vendredi 1 decembre 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Guinée-Bissau: situation confuse dans la capitale du pays

Tweet

À Bissau, des tirs nourris ont ont retenti, dans la nuit du jeudi 30 novembre au vendredi 1er décembre, aux abords d'une caserne du sud de la ville où se sont retranchés des éléments de la garde nationale. Ce détachement a tenté - dans la soirée - de libérer un ministre et un secrétaire d'État qui se trouvaient en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire avant de se retrancher dans cette caserne. Les forces spéciales ont tenté de donner l'assaut avant d'interrompre l'opération pour laisser place à des négociations. Celles-ci semblent avoir échoué, car les tirs ont repris dans la matinée.



Vers 22 heures, le 30 novembre au soir, des éléments de la garde nationale ont fait irruption dans le locaux de la police judiciaire pour en extraire le ministre de l'Économie et des finances, Souleiman Seidi et le secrétaire d'État au Trésor public, Antonio Monteiro qui s'y trouvaient en garde à vue pour des soupçons de malversations.