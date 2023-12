Clôture de la session de l’Assemblée nationale: le discours du président Amadou Mame DIOP - adakar.com

Clôture de la session de l'Assemblée nationale: le discours du président Amadou Mame DIOP
Publié le jeudi 30 novembre 2023

© aDakar.com par DR

Amadou Mame Diop, nouveau président de l`Assemblée nationale

Monsieur le Ministre des Finances et du Budget ;



Monsieur le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions ;



Chers Collègues



Je voudrais, au terme de l’examen de la Loi de Finances de l’année 2024, adresser mes chaleureuses félicitations à l’ensemble des collègues Députés et aux membres du Gouvernement qui ont consenti tous les efforts et sacrifices nécessaires pour le succès de nos travaux.



Messieurs les Ministres,



Depuis plus d’un mois, vous êtes à nos côtés, tous les jours, du matin au soir, sans désemparer, pour cet exercice fondamental et crucial que constitue le vote du projet de Loi de Finances.



Monsieur le Ministre des Finances et du Budget,



Votre rigueur, votre perspicacité, vos éclairages et votre grande considération à l’endroit de la Représentation nationale nous ont permis de procéder à un examen approfondi de la Loi de Finances.



Monsieur le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions ;



Au-delà de votre rigueur professionnelle, jamais votre calme légendaire ainsi que votre courtoisie de tous les instants du reste reconnus et salués par l’ensemble des Députés, n’ont été mis à défaut.



Je voudrais vous exprimer nos sincères remerciements et notre gratitude pour la qualité de votre collaboration.



Avec le même engagement et la même détermination tous les autres Ministres ont défendu leurs programmes respectifs et apporté les réponses appropriées aux préoccupations des députés.



Qu’ils trouvent ici, l’expression de notre profonde gratitude et de nos chaleureuses félicitations.



L’Assemblée nationale apprécie hautement la qualité des projets, dossiers et documents soumis à son examen ainsi que la qualité des échanges en Commissions comme en Séances plénières par les Députés.



Je joins à ces félicitations, les collaborateurs de tous les Ministres pour leur disponibilité.



Chers collègues,



Permettez-moi, de décerner une mention spéciale aux Vice-Présidents, aux Secrétaires élus, au Président de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, au Rapporteur Général, aux Présidents et Vice-Présidents de Groupe, aux Présidents de Commissions techniques.



La tenue de nos travaux dans les délais constitutionnels, et de façon aussi efficace, a été possible grâce :



- Au sens élevé de l’organisation et de la méthode du Président de la Commission des Finances et de son équipe et ;



- À l’ouverture, à la responsabilité, et la recherche constante du consensus dont les Présidents de Groupe ont fait montre.



Cela n’a sans doute pas échappé à votre attention durant cette présente session, l’accord trouvé entre les différents responsables de Groupe a permis d’organiser efficacement nos débats, de gagner en temps et en efficacité ; toutes choses bénéfiques à chacune des parties prenantes à nos travaux.



- Monsieur le Ministre des Finances et du Budget ;



- Monsieur le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions ;



- Chers Collègues



Notre Assemblée vient d’adopter le Projet de Loi de Finances de l’année 2024 d’un montant total de 7 003,6 milliards de Francs CFA, contre 6411,5 milliards en 2023.

Un record historique !



Le profil de la Loi de Finances 2024 traduit à la fois les grandes ambitions du Président de la République Macky SALL pour le Sénégal et, surtout, sa détermination à poursuivre et à renforcer la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent.



La sincérité des prévisions et des projections qui sous-tendent la Loi de Finances 2024 en dit long sur les capacités de notre pays à procéder à des anticipations rationnelles et à prendre en compte les risques liés au contexte international et régional.



En effet, la poursuite de la guerre russo-ukrainienne et ses effets, l’émergence d’un nouveau conflit au Moyen-Orient ainsi que l’instabilité et l’insécurité grandissantes au niveau sous-régional, constituent des menaces réelles qui ont été fort justement intégrées dans la conception et l’adoption de la Loi de Finances.



Malgré cet environnement hostile, avec de surcroît, des obstacles à l’accès au financement pour les économies subsahariennes, tels que relevés par le FMI et la persistance de tensions inflationnistes, je me réjouis que le Sénégal, en 2024, présentera un profil suffisamment robuste pour assurer à nos braves populations de la résilience, de l’espoir et du mieux-être.



A cet égard, je note, pour m’en féliciter, les perspectives de croissance de 9,2% en 2024 contre 4,1% en 2023 et surtout la réduction du déficit budgétaire dont le niveau (3,9%) se rapprochera de la norme communautaire de l’UEMOA.



Il est évident, au demeurant, que la réalisation de ces performances nécessitera une mobilisation optimale de ressources internes.





C’est pourquoi, à l’instar de mes chers collègues Députés, je salue la pertinence des actions prévues dans le cadre de la Stratégie de Mobilisation des Recettes à Moyen Terme (SRMT) et dont la mise en œuvre, telle que prévue, permettra de respecter tous les critères de convergence macroéconomique.



Assurément, l’avenir s’annonce radieux au vu notamment du démarrage de l’exploitation du pétrole et du gaz et de la mise en œuvre effective des programmes pluriannuels (2024-2026) et du Plan d’Actions Prioritaires (PAP3) pour la période 2024-2028.



Je suis d’autant plus optimiste que je note que les objectifs spécifiques visés à travers la mise en œuvre de la loi de Finances sont bien cernés, à savoir :



- La promotion de la compétitivité et de la résilience de l’économie ;

- Le développement du capital humain et le bénéfice ou la capture du dividende démographique ;



- Le renforcement de la résilience des populations ;

- La consolidation de la Gouvernance ;

- La modernisation de l’Administration et des Services publics



Messieurs les Ministres,

Chers collègues,



L’optimisme et l’espoir que suscitent légitimement les perspectives économiques de notre pays tranchent d’avec la recrudescence du phénomène de l’émigration irrégulière.

Il y a certainement une urgence à vulgariser au sein des populations, notamment en direction de la jeunesse, les performances économiques du pays et les perspectives ainsi que les opportunités y afférentes.



En effet, il convient de partager, avec toutes les couches de la population, les informations et données sur l’état réel du pays et de son avenir.



Nul doute qu’une bonne prise de conscience des opportunités offertes par les potentialités du pays, notamment au profit de la jeunesse, permettrait de renforcer l’espérance et d’endiguer les velléités d’émigration.



Dans ce cadre, la Représentation nationale doit jouer un rôle essentiel dans la sensibilisation et l’information du public. Ce qui est du reste consacré par la loi portant Code de Transparence dans la Gestion des Finances Publiques.



Chers collègues,



Notre mission constitutionnelle de vote des lois, de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, nécessite des capacités techniques appropriées.

La complexité des procédures d’élaboration et d’adoption des Lois de finances en est une illustration.



Il est alors impératif que notre Assemblée continue à mettre en œuvre des programmes de renforcement de capacités.



Les avantages tirés de l’organisation de séminaires et ateliers cette année par certaines Commissions techniques ont été très appréciables.



- Monsieur le Ministre des Finances et du Budget ;



- Monsieur le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions ;



- Chers Collègues ;



Permettez-moi, une fois encore, de réitérer mes chaleureuses félicitations au Président Macky SALL pour les progrès remarquables qu’il a fait faire au Sénégal par ses réalisations et son leadership.



Dans le domaine des finances publiques et du cadre budgétaire qui nous concerne ici, le Président Macky SALL, depuis son avènement à la tête de l’Etat, a impulsé des réformes importantes en vue de la modernisation et de la transparence de la Gestion.



Dans ce cadre, il convient de souligner notamment :



- L’adoption de la loi portant Code de Transparence dans la Gestion des Finances publiques ;



- La transposition dans le Droit interne de toutes les autres Directives du nouveau Cadre harmonisé des Finances publiques de l’UEMOA ;



- La mise en œuvre effective du Budget Programme avec le respect strict du calendrier budgétaire ;



- L’instauration du Débat d’Orientation Budgétaire.



Chers Collègues, Mesdames et Messieurs,



Au moment où nous nous acheminons vers l’élection présidentielle du mois de février prochain, je voudrais réitérer mes souhaits de paix, de concorde, de sécurité et d’une année 2024 prospère pour le pays, les populations et les acteurs de tous bords.



En tant que parlementaires, nous avons naturellement une partition importante à y jouer. C’est aussi l’occasion, pour moi, de magnifier, une fois de plus, la grandeur et la clairvoyance du Président Macky SALL qui a pris la décision historique de renoncer à solliciter un nouveau mandat.



Pour clore mon propos, permettez-moi d’adresser mes chaleureuses félicitations à tout le personnel de l’Assemblée nationale et à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de nos travaux en commissions, comme en séances plénières.



Je citerai en particulier : le Secrétaire Général, le Directeur de Cabinet, le Secrétaire Général Adjoint, les membres de mon Cabinet, le Commandant militaire, les Directeurs, les Chefs de services, les secrétaires, assistantes, les agents des services techniques, législatifs, les Responsables et Agents des Forces de Gendarmerie, de Police, et des Sapeurs-pompiers, le Service médical, les assistants parlementaires, le Protocole, les interprètes, les huissiers, les chauffeurs, les restaurateurs, la Presse...



Que Dieu veille sur le Sénégal



Je vous remercie de votre aimable attention.



Président de l’Assemblée nationale du Sénégal



Dakar, le 30 novembre 2023