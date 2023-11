UASZ : Le personnel administratif et de service en grève pour 72 heures - adakar.com

Une autre affaire de revendication pollue encore l’atmosphère au sein de l’université Assane Seck de Ziguinchor. Après le SAES qui a décrété sa journée « Université morte », c’est au tour du personnel administratif et technique affilié au Syndicat autonome des travailleurs des universités et des centres universitaires (SATUC), d'ordonner la cessation de toutes les activités, pour 72 heures, à compter de ce jeudi.



Ces travailleurs veulent ainsi alerter sur leur situation et attirer l’attention des autorités universitaires qui n’arrivent pas à satisfaire leurs revendications. « Depuis des mois, nous avons entamé des négociations avec l’administration. Le premier point, c’est le rappel des indemnités issues du protocole d’accord de 2019. L’autre question est relative aux avancements et aux équipements », a révélé le secrétaire général de la section SATUC-UASZ, Sidath Sané.

Ces travailleurs accusent l’administration de jouer au dilatoire et de s’entêter à ne pas respecter cet accord.

Concernant le rappel des indemnités, seules les années 2019 et 2020 ont été payées, selon Sidath Sané.



Ainsi, ils exigent le paiement sans délai des rappels des indemnités pour les années 2021 et 2022.

S’agissant des avancements, les membres du SATUC informent que malgré la rencontre de la commission en charge de cette question et l’accord avec l’administration, il n’y a eu aucune suite. Pour l’équipement, « il y a un manque énorme dans beaucoup de services au niveau de l’université, en ordinateurs, en matériel informatique », a renseigné Sidath Sané.



Les membres du SATUC affirment que malgré les relances, aucune avancée n'a été notée. D'où ces 72 heures de grève.