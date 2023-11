Parcelles Assainies : BBY collecte 59 000 parrains pour Amadou Ba - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Parcelles Assainies : BBY collecte 59 000 parrains pour Amadou Ba Publié le mercredi 1 novembre 2023 | Rewmi

© Autre presse par dr

BBY prépare (aussi) une mobilisation maousse pour faire « oublier » le meeting de Pastef à Keur Massar

Tweet

La Convergence des cadres républicains (CCR) a fait le point sur sa campagne de parrainage en cours : les soutiens du candidat Amadou Ba ont convaincu près de 59 000 citoyens, qui ont accepté de parrainer sa candidature pour le scrutin du 25 février 2024.



La Convergence des Cadres républicains (CCR) des Parcelles Assainies a examiné la situation politique nationale et le déroulement de la campagne de parrainage au sein de la grande mouvance présidentielle. La CCR des Parcelles Assainies salue le fort engagement des responsables de la coalition Benno Book Yaakaar dans les opérations de collecte de parrainage pour le candidat Amadou BA, qui a enregistré plus de 3 millions de parrains.



Dans la commune des Parcelles Assainies, la CCR révèle que BBY a réuni 59 0000 parrains représentant une contribution considérable de jeunes, de femmes, de personnes du troisième âge, d’artisans, de lutteurs, de notables de quartiers, d’associations, de mouvements de soutiens, d’acteurs du secteur privé, de commerçants etc.



« Cette importante collecte de parrainages dans le fief du candidat Amadou BA confirme le capital social qu’il a su bâtir pendant plusieurs décennies avec les populations des parcelles assainies, sur la base de relations de solidarité, d’entre aide et de respect de la dignité », lit-on dans la note dont nous détenons copie.



La même source d’ajouter : « Cette réalité de terrain est donc contraire aux fausses allégations distillées par certains responsables politiques, qui ne méritent même pas d’être cités, car ils sont maîtres chanteurs et adeptes de la girouette politique. Mais, c’est peine perdue pour eux, car leur technique de disque rayé est révolue. »



« Le premier ministre Amadou BA, qu’on le veuille ou non, force le respect et l’estime, eu égard à son parcours et son expérience chevronnée dans la gestion des affaires publiques, sa posture hautement république à toute épreuve et son sens élevé des responsabilités qui l’incombent. Soucieux de l’avenir de notre cher pays, il s’attèle donc exclusivement à la tache pour mener résolument les troupes vers la victoire finale », se réjouit la CCR.



La CCR/PA invite les cadres, les militants et les sympathisants à la mobilisation et à l’unité pour la conservation du pouvoir et à adopter une posture responsable et militante et en travaillant main dans la main pour une victoire au premier tour lors des élections présidentielles de 2024.