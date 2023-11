Politique:: la caution déposée pour Ousmane Sonko en vue de la présidentielle de 2024, le Pastef appelle à une campagne historique - adakar.com

Politique:: la caution déposée pour Ousmane Sonko en vue de la présidentielle de 2024, le Pastef appelle à une campagne historique Publié le jeudi 30 novembre 2023 | aDakar.com

Le mandataire de Ousmane Sonko, Ayib Daffé, a effectué ce jeudi 30 novembre 2023, le dépôt de la caution de 30 millions FCFA à la Caisse de dépôts et consignations pour son leader, actuellement emprisonné, a-t-on appris du chargé de la communication du parti dissout, le Pastef, El Malick Ndiaye via sa page Facebook.



Cette démarche vise à assurer la participation d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Le chargé de la communication du parti a réagi à cette avancée en appelant les militants à se préparer activement. Sur les réseaux sociaux, il a lancé un appel à la mobilisation : « Soyons prêts pour la plus belle campagne de l’histoire du Sénégal ».



Cette initiative intervient dans un contexte, marqué par l'emprisonnement d'Ousmane Sonko et la dissolution du parti Pastef. Le dépôt de la caution souligne la détermination du mouvement à participer activement au processus électoral en dépit des défis actuels.



