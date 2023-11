SENEGAL-MONDE-CLIMAT / La 28ème COP lancée à Dubaï - adakar.com

SENEGAL-MONDE-CLIMAT / La 28ème COP lancée à Dubaï
Publié le jeudi 30 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Dubaï (APS) – La 28ème Conférence des parties (COP) sur le climat s’est ouverte ce mercredi, à Dubaï, en présence des délégués de plusieurs Etats (ou Parties) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatique (CCNUCC), ainsi que des chefs d’entreprise, des jeunes, des climatologues, des peuples autochtones, des journalistes et divers autres experts, a constaté l’APS.



Elle s’est déroulée sous la présidence du Dr Sultan Al-Jaber, président émirati de la 28ème COP, qui a appelé à cette occasion ‘’à ne laisser aucun sujet en rade relativement aux changements climatiques’’.



‘’Il est essentiel qu’aucun sujet ne soit laissé de côté. Nous devons faire en sorte d’inclure le rôle de combustibles fossiles’’, a-t-il lancé. ‘’Il existe des opinions fortes à l’idée de mentionner les énergies fossiles et renouvelables dans le texte négocié. Mais, nous avons la possibilité de faire quelque chose qui n’a jamais été fait’’, a-t-il ajouté.



La cérémonie d’ouverture a été suivie à l’issue de l’élection du président de cette 28ème COP, l’émirati, Dr Sultan Al-Jaber, par l’adoption des règles de procédures et de l’agenda, l’élection d’officiels et autres présidents de groupes ou commissions, entre autres.



Plus de 70 000 délégués sont attendus à la COP28 qui se poursuit jusqu’ au 12 décembre prochain, selon le site officiel de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).



Le président de la République du Sénégal Macky Sall, à la tête d’une forte délégation, prend part à la 28e Conférence de l’Organisation des Nations unies sur le climat.



Prévu jusqu’au 12 décembre, ce cadre constitue le seul forum décisionnel multilatéral au monde sur le changement climatique avec la quasi-totalité de tous les pays membres.



La première édition de la COP s’est tenue à Berlin (Allemagne), en 1995.



AB/ASG