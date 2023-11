Au Sénégal, une «start-up» recycle les déchets pour réduire les émissions de gaz à effets de serre - adakar.com

Au Sénégal, une «start-up» recycle les déchets pour réduire les émissions de gaz à effets de serre Publié le jeudi 30 novembre 2023 | RFI

Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerohff



En lieu et place du camion-poubelle qu’on connaît, un pick-up blanc chargé de sacs en toile de jute. Au programme, récolter les déchets recyclables d’une dizaine d’entreprises adhérentes. « Ils entrent avec chacun un sac pour le plastique pour les déchets aluminium et métal », explique Alphouseyni Bodian, le responsable des collectes.



Dans la cour de ce bureau d’études, trois grandes poubelles : déchets organiques, papier, plastiques et aluminium, peut-on lire sur chacune d’entre elles. Mais à l’intérieur, tout a été mélangé. « C’est toujours compliqué. Si vous mettez une poubelle dans une entreprise, vous n’aurez jamais une satisfaction par rapport au tri. Donc, ce qu’on peut faire, c’est de revenir en arrière et de faire des séances de sensibilisation », ajoute-t-il.