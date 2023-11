SENEGAL-INFRASTRUCTURES / Macky Sall souligne l’urgence d’une mise en cohérence des projets portuaires publics - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique SENEGAL-INFRASTRUCTURES / Macky Sall souligne l’urgence d’une mise en cohérence des projets portuaires publics Publié le jeudi 30 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

SENEGAL-ONU-DIPLOMOMATIE / La Maison des Nations Unies marque l’attachement renouvelé du Sénégal à l’ONU (Macky Sall)

Tweet

Le chef de l’Etat a souligné, mercredi, en Conseil des ministres, l’urgence d’une mise en cohérence des projets portuaires publics ‘’dans une dynamique d’optimisation de leur gestion’’.



‘’A l’entame de sa communication, le président de la République a indiqué au gouvernement l’urgence d’une mise en cohérence des projets portuaires publics dans une dynamique d’optimisation de leur gestion avec le potentiel maritime du Sénégal favorisé par ses 700 km de côte et l’étendue de sa zone économique exclusive’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



La même source ajoute qu’à cet effet, Macky Sall a souligné ‘’l’impératif de maîtriser l’agenda de mise en œuvre de la stratégie portuaire nationale, afin d’accélérer la réalisation des zones économiques spéciales (ZES) et des zones industrielles portuaires (ZIP), prévues au sein de certains ports, notamment, Foundiougne-Ndakhonga et Ndayane’’.



Au demeurant, note le texte, le président de la République ‘’a demandé au ministre des Pêches et de l’Economie maritime de procéder à l’évaluation de l’exécution des deux phases du Projet d’infrastructures et d’équipements maritimes et des activités de l’Agence nationale des affaires maritimes (ANAM)’’.



Il a, par ailleurs, indiqué au gouvernement, ‘’la nécessité d’engager, dans les meilleurs délais, la modernisation et le développement des chantiers navals avec l’implication de toutes les parties prenantes nationales’’.



Enfin, le président de la République a invité le gouvernement et tous les acteurs concernés à ‘’finaliser le processus d’adoption du cadre législatif de l’action de l’Etat en mer pour renforcer la sécurité et la sûreté dans le territoire maritime national’’.