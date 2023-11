Cheikh Seck: « Le temps est venu de s’arrêter, d’évaluer l’acte 3 et voir comment l’améliorer… » - adakar.com

Cheikh Seck: « Le temps est venu de s'arrêter, d'évaluer l'acte 3 et voir comment l'améliorer… » Publié le mercredi 29 novembre 2023 | senego

« Vous nous avez transféré des problèmes sans moyens« , a déclaré le parlementaire Cheikh Seck face au ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, Modou Diagne Fada.



En effet, le député repris par Seneweb, est revenu sur l’Acte 3 de la décentralisation, estime-t-il que son évaluation devient une impérieuse nécessité pour la viabilité des communes.



Le député-maire de Ndindy et membre de la majorité se prononçait lors de l’examen du budget du ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, ce mercredi 29 novembre.



« Vous nous avez transféré des problèmes sans pour autant nous donner les moyens pour y faire face… Nous les communes rurales, nous faisons plus pour les compétences non transférées que pour les compétences transférées. C’est l’hydraulique, c’est l’agriculture. On fait dans les adductions d’eau, dans la construction de parcs de vaccination. Vous nous avez transféré des problèmes sans moyens : c’est l’éducation, la santé… Le temps est venu de s’arrêter, d’évaluer l’acte 3 et voir comment l’améliorer« , selon Cheikh Seck.



Il poursuit : « Il est vrai que l’acte 3 a donné plus de dignité aux élus territoriaux, leur permettant de discuter d’égal à égal avec leurs homologues du monde, mais allez vers des dotations beaucoup plus importantes« .

