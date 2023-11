Transplantations rénales au Sénégal : l’équipe médicale reçue par le président Macky Sall - adakar.com

Transplantations rénales au Sénégal : l'équipe médicale reçue par le président Macky Sall Publié le mercredi 29 novembre 2023 | aDakar.com

Dakar, le 29 novembre 2023 - Le chef de l`État a reçu au palais de la République l`équipe médicale qui a mené à bien les trois premières transplantations rénales au Sénégal. Tweet

Le président de la République Macky Sall a reçu, au palais de la République, l’équipe médicale qui a reçu les premières transplantations rénales réalisées à l’Hôpital militaire de Ouakam. Les médecins sénégalais accompagnés de leurs collègues turcs ont été salués par le chef de l’État qui leur a adressé des félicitations pour la prouesse médicale réussie.



Les trois transplantations rénales accomplies entre dimanche 26 novembre et lundi 27 novembre 2023 l’ont été au terme d’un long processus de coopération entre la Turquie et le Sénégal mais également grâce à la mise en place d’un consortium HMO-Hôpital Le Dantec.



Le Professeur El Hadji Fary Kâ, président du Comité national du Don et de la Transplantation d’Organes, a exprimé avec beaucoup d’émotion et de satisfaction ses remerciements aux autorités pour leur soutien dans l’accomplissement de cette réussite médicale.



Les premières transplantations rénales ont été réalisées le 26 novembre 2023. Les couples donneurs receveurs vont actuellement bien. "Ces transplantations sont l’aboutissement d’un long processus qui a nécessité un travail d’équipe. Un travail qui a été fait avec beaucoup de rigueur, d’abnégation et d’engagement de la part de toutes les disciplines qui sont intervenues", a fait savoir Dr Youhanidou Wane, directeur de l’Hôpital militaire de Ouakam.



Dr Youhanidou Wane soulignait, dans un entretien avec la RTS (Chaîne publique), que parmi les spécialistes qui sont intervenus pour la réussite des opérations, il y a eu des urologues, des néphrologues, des biologistes, des immunologistes et des psychologues. "Il s’est agi d’un travail d’équipe qui a demandé l’intervention de plusieurs spécialités", a expliqué le directeur de l’Hôpital militaire de Ouakam.



Les trois premières transplantations ont été effectuées avec des donneurs vivants. Rappelant la loi au Sénégal, Dr Youhanidou Wane précise que la loi au Sénégal ne permet pas de faire des transplantations avec des reins venant de cadavres.



