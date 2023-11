Sénégal: des ONG dénoncent le traitement injuste des demandes de visas pour l’Europe - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: des ONG dénoncent le traitement injuste des demandes de visas pour l’Europe Publié le mercredi 29 novembre 2023 | RFI

© Autre presse par DR

La ville de Dakar.

Tweet

Au Sénégal, vingt-sept organisations de la société civile réclament la réforme de la procédure de demande de visas français, mais aussi anglais, canadiens, sud-africains ou espagnols. Elles dénoncent une injustice dans le traitement des demandes entre les pays du Nord et ceux du Sud, mais surtout l’externalisation de ces demandes par les États et la mise en place de véritables trafics de rendez-vous.



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



Dans cette lettre adressée à cinq ambassades européennes, mais aussi à celles d’Afrique du Sud ou des États-Unis, les signataires dénoncent un véritable parcours du combattant totalement opaque pour obtenir un visa.



Principale cible des attaques : la gestion des demandes de visas par des prestataires privés. Ce qui devait servir à désengorger les consulats et éviter les passe-droits a totalement raté : les files d’attente sont toujours aussi longues.