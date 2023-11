Réforme de la procédure de demande de visas au Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Réforme de la procédure de demande de visas au Sénégal Publié le mercredi 29 novembre 2023 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Demande de Visa Schengen : le calvaire des Gambiens…de Banjul à Dakar

Tweet

Excellences,



Les organisations signataires vous saluent respectueusement et ont l’honneur de vous solliciter en tant que représentants officiels de vos nations respectives au Sénégal.



Nous souhaitons attirer votre attention sur les nombreuses difficultés rencontrées par nos concitoyens désireux de se rendre dans vos pays pour obtenir un visa. Nous aimerions partager avec vous quelques idées de solutions, espérant qu’elles seront prises en considération par les autorités consulaires.



Excellences,



L’histoire et la géographie ont rapproché le Sénégal et vos pays ce qui explique la fréquence et le volume des déplacements de nos populations respectives. Mais autant les Sénégalais accueillent, dans la pure tradition de la Téranga, leurs frères et sœurs, autant il leur est difficile, voire impossible, d’obtenir le visa, ce fameux sésame qui peut leur permettre de fouler le sol de vos pays pour visiter un parent, participer à des rencontres scientifiques, y approfondir leurs connaissances, de faire des affaires, ou1



tout simplement faire du tourisme et apprendre à mieux connaître l’autre pour un brassage.