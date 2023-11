Filière rizicole: une production de 10 000 tonnes attendue dans les casiers de Kanel (Préfet) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Filière rizicole: une production de 10 000 tonnes attendue dans les casiers de Kanel (Préfet) Publié le mercredi 29 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Saisie d`une importante quantité de riz impropre à la consommation

Dakar, le 31 janvier 2020 - Les policiers du Commissariat de Rebeuss (Dakar) ont procédé, ce vendredi 31 janvier 2020, à la saisie de plus 150 tonnes de riz impropres à la consommation. Six individus ont été aussi mis aux arrêts. Tweet

Le préfet du département de Kanel, Cheikh Ahmadou Ndoye, a annoncé, mardi, qu’une production de 10 000 tonnes de riz était attendue à l’issue de campagne rizicole, dont 1 000 à Orkodiéré et Ganguel Soulé.



»Au regard de ce que nous avons vu, à savoir des champs à perte de vue et une récolte en cours, nous sommes satisfaits de cette mission menée dans deux casiers rizicoles où il est attendu une production 1 000 tonnes et 10 000 à l’échelle du département de Kanel. Ce qui est très appréciable », a dit l’autorité administrative.



M. Ndoye intervenait lors d’une visite des casiers rizicoles de Orkodiéré et de Ganguel Soulé, dans le département de Kanel, à l’initiative de la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta (SAED), en présence de plusieurs producteurs.



Il a souligné que cette production a été obtenue grâce à la conjugaison des efforts de tous les acteurs, au premier desquels les producteurs.



Le préfet a aussi salué le travail de la SAED, de la Direction régional du développement rural (DRDR) ainsi que La Banque agricole (LBA) qui a financé le casier de Ganguel Soulé à hauteur de 50 millions de francs CFA.



»Il faut noter que les producteurs de Orkodiéré sont allés cette année en campagne avec leurs propres moyens, à savoir un autofinancement, ce qui a été une réussite. Nous les invitons à poursuivre dans ce sens, car c’est cela qui est attendu à terme de l’encadrement de l’Etat, c’est-à-dire que les producteurs puissent aller avec leurs propres moyens », a fait savoir le Préfet.



Lors de cette visite, plusieurs doléances ont été soulevées par les producteurs, notamment le manque de matériel agricole.



Sur ce point, l’autorité administrative a rassuré les acteurs en annonçant que le programme »intermaq » pour la modernisation de l’agriculture est en cours.



Selon Ndoye, les commissions se sont réunies et ont procédé aux affectations. Il a ajouté que »les notifications seront bientôt données aux producteurs en attendant la mise en place ».



»Il est attendu, dans le cadre de ce programme, 12 tracteurs et 3 moissonneuses batteuses pour le département de Kanel. A partir du mois de décembre, il y aura la mise en œuvre du programme de solarisation des stations de pompage qui permettra de réduire les charges d’exploitation », a annoncé Cheikh Ahmadou Ndoye.



Il a aussi signalé que des dispositions ont été prises pour corriger la qualité des aménagements très décriée par les producteurs.



Les deux casiers visités par le préfet font au total près de 500 hectares. En plus de ces deux périmètres, il y a celui de Odobéré, dans le Dandé Mayo sud.





AT/OID/AKS