Flotte du BRT : Mansour Faye réceptionne 121 bus Publié le mercredi 29 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Transport: les premiers Bus Rapid Transit (BRT) débarquent au port de Dakar

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Amadou Mansour Faye, a réceptionné, mardi, 121 bus devant constituer la flotte du Bus Rapid Transit (BRT), un système de transport collectif qui reliera la ville de Guédiawaye à la ville de Dakar et dont l’exploitation commerciale est prévue en décembre prochain, a constaté l’APS.



La cérémonie de réception de ces bus a eu lieu à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff.



‘’En perspective du démarrage prochain de l’exploitation commercial du BRT, prévue vers le 27 décembre prochain, j’ai, avec mes collaborateurs, initié cette visite sur le site pour voir l’effectivité de la réception de 121 bus articulés BRT sur les 158 à termes’’, a déclaré Amadou Mansour Faye.



Ces bus sont décrits comme présentant de « multiples avantages environnementaux et sociaux », notamment par la réduction significative des émissions atmosphériques et de l’empreinte carbone associées au transport.



Amadou Mansour Faye a précisé que ces bus d’une longueur de 18 mètres peuvent transporter 150 passagers, avec 55 places assises.



‘’Ils sont équipés de wifi, de port USB, climatisés, mais 100% électriques avec une capacité d’exploitation d’à peu près une journée’’, a-t-il expliqué.



Il a ajouté que ces bus performants, propriété de l’Etat du Sénégal, sont confiés à une structure d’exploitation dans le cadre d’une concession de quinze ans.



‘’Ce projet important qui va transporter de Gadaye [Guédiawaye] à Petersen environ 300 mille personnes par jour, va contribuer fortement à l’amélioration de la mobilité au niveau de Dakar’’, a-t-il souligné.



Il a rappelé que ce transport de masse est articulé à un autre qu’est le Train express régional (TER), avec à terme, d’ici 2026, un système de rabattement pour 400 nouveaux bus.



‘’(…) la mobilité au niveau de la région de Dakar aura trouvé une réponse appropriée avec cet investissement important de l’Etat du Sénégal et l’accompagnement de ses partenaires financiers’’, a vanté M. Faye.



Il a exprimé sa satisfaction sur le travail abattu par les différentes équipes impliquées dans le cadre du projet, tout en rappelant comment l’Etat du Sénégal avait pris l’option de moderniser le secteur avec une acquisition de moyens de transport ‘’sûrs et durables’’.



