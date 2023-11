Mauvaise gestion du secteur agricole: « il y a 4 millions de Sénégalais que l’Etat n’arrive pas à nourrir », affirme Guy Marius Sagna - adakar.com

Mauvaise gestion du secteur agricole: « il y a 4 millions de Sénégalais que l'Etat n'arrive pas à nourrir », affirme Guy Marius Sagna
Publié le mercredi 29 novembre 2023

Le Député Guy Marius Sagna n’a pas mis des gants pour s’attaquer au président de la République Macky Sall. Selon l’élu, dans le domaine de l’agriculture, le mode de fonctionnement du chef de l’Etat montre qu’il ‘’n'a pas de considération pour les paysans’’. Il l’a souligné, ce mardi lors du vote du budget du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire.



« Je voudrais parler de la vision du Président Macky Sall dans le domaine de l'agriculture. Je pense que si nous observons bien son mode de fonctionnement, cela montre qu'il n'a pas de considération pour les paysans. Pourquoi je le dis, il y a 14 958 villages à qui vous partagez 606 charrettes. C'est ce que vous avez fait l'année dernière. Ce sont les documents du ministère », charge Guy Marius Sagna.



Mieux, charge le député : « Vous allez dans une commune et vous leur dites, tout cultivateur qui paiera l’impôt auras 13 kg de semences d'arachides. Et d'ailleurs, ce n'est même pas de la semence certifiée. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir la souveraineté alimentaire ».



Poursuivant ses propos, M. Sagna dénonce : « L'Etat du Sénégal a environ 4 millions de Sénégalais qu'il n'arrive pas à nourrir. Le taux de couverture des besoins en céréale, est de 79 %. Donc il y a 21 % de Sénégalais à qui nous ne pouvons pas donner à manger. Près de 4 millions de personnes. Vous dormez jusqu'à présent ».