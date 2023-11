« Le Sénégal est le seul pays où on peut insulter le Président et rentrer tranquillement chez soi», (Ismaila Madior Fall) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique « Le Sénégal est le seul pays où on peut insulter le Président et rentrer tranquillement chez soi», (Ismaila Madior Fall) Publié le mercredi 29 novembre 2023 | pressafrik.com

© Autre presse par DR

Ismaila Madior Fall, le ministre de la Justice Garde des sceaux

Tweet

Lors de la clôture de la neuvième édition du Forum de la Paix et de la Sécurité à Dakar ce mardi 28 novembre, le ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Ismaila Madior Fall, a souligné l'engagement du Sénégal en faveur du règlement diplomatique des crises internationales et à la démocratie des élections qui est la source de conflit dans de nombreux pays.



« Le Sénégal est une grande démocratie. Ici on connaît le pluralisme politique depuis toujours. Il n'y a jamais eu de rupture. Il y a le pluralisme médiatique. Vous voyez ce qu'on a comme média au Sénégal ? Ici, vous avez peut-être le cinquième ou même le dixième des médias qui sont dans le pays. Il y a pluralisme médiatique extraordinaire. Il y a une liberté d'expression. Le Sénégal est le seul pays où on peut insulter le président de la République et rentrer tranquillement chez soi », a-t-il soutenu.



Poursuivant sur sa lancée, Ismaila Madior Fall Il a rappelé l'histoire des élections présidentielles au Sénégal, soulignant que le pays a organisé sans interruption des élections depuis 1963.



« Nous sommes un pays qui organisent depuis 1963, sans rupture et discontinuité, des élections. J'ai l'habitude de dire que nous avons organisé des élections présidentielles avant les Français. Ils ont commencé en 65 élections présidentielles au suffrage universel direct, mais nous avons commencé en 1963 notre élection. Nous en sommes à 11 élections présidentielles. Celle qui va arriver dans quelques mois, voire quelques semaines, va être là 12e élection présidentielle ».



Selon lui, « lorsque les élections se tiennent au Sénégal, il peut y avoir avoir beaucoup de bruit et de brouhaha, mais le lendemain des élections est toujours calme. Ce, parce que nous Sénégalais sommes très attachés à l'usage de la parole et nous avons une expression politique très vocale. Mais après tout, nous sommes un pays apaisé et les élections se déroulent toujours dans la paix ».