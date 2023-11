Cour suprême : les avocats de Ousmane Sonko déposent un rabat d’arrêt et invitent à la célérité de la procédure - adakar.com

Cour suprême : les avocats de Ousmane Sonko déposent un rabat d'arrêt et invitent à la célérité de la procédure Publié le mercredi 29 novembre 2023

Les avocats de Ousmane ont déposé mardi à la Cour suprême un rabat d’arrêt après la publication de l’arrêt de la Cour suprême cassant la décision du tribunal de Ziguinchor Ousmane Sonko qui avait ordonné la réintégration le maire de Ziguinchor sur les listes électorales. Les conseils du leader du parti dissous Pastef invitent à une célérité de la procédure pour permettre à leur client de participer à l’élection présidentielle de 2024.



« Nous sommes revenus pour ici pour demander à ce que l'arrêt rendu la semaine dernière fasse d'une nouvelle décision parce que celle qui a été rendue par la Cour suprême le 17 souffre de plusieurs et graves interrogations d'ordre juridique », a déclaré Saïd Larifou, un des membres du pool d’avocat de Ousmane Sonko.





« Nous demandons à ce que le droit, rien que le droit de Ousmane Sonko soit respecté. La Cour suprême du Sénégal est dans l’obligation d’agir dans l’urgence parce qu’il s’agit d’un contentieux électoral qui protège le droit d’un citoyen sénégalais. Nous n’accepterons pas que l’expression de Ousmane Sonko soit entachée d’irrégularité alors que celle des millions autres citoyens sénégalais seront pris en considération », a-t-il ajouté.



Selon l’avocat, il y a une « obligation de célérité, obligation de rendre cette décision le plus vite possible ».



Pour sa part, Me Babacar Ndiaye invite à une célérité de la procédure pour permettre à Ousmane Sonko de participer à l’élection présidentielle de 2024.



« Il y a une urgence morale parce que c’est l’esprit de la loi. On est en matière électorale donc la procédure de célérité qui avait caractérisé la saisine du juge de Ziguinchor continue aussi de tenir et la procédure de célérité s’impose à la Cour suprême parce qu’il est question de candidature de Ousmane Sonko qui doit participer à l’image de tous les autres candidats à ces joutes électorales », a dit la robe noire.



Pour rappel, la Cour suprême a cassé, le 17 novembre dernier, un jugement du Tribunal de Ziguinchor qui remettait Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle de février 2024 et renvoie l'affaire au tribunal hors classe de Dakar pour qu'elle soit rejugée.



Auparavant, le tribunal de Ziguinchor, la ville dont M. Sonko est le maire depuis 2022, avait annulé la radiation de l'opposant des listes électorales, rendant possible sa candidature à la présidentielle de février 2024.