Ouverture de la 9e édition du Forum de Dakar pour la Paix et la Sécurité

Dakar, le 28 novembre 2023 - La 9e édition du Forum de Dakar pour la Paix et la Sécurité s`est ouverte sous le thème: “L`Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l`instabilité institutionnelle“