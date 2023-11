Trafic de drogue: trois (3) tonnes de cocaïne pure saisies aux larges des eaux sénégalaises par la Marine nationale - adakar.com

News Politique Article Politique Trafic de drogue: trois (3) tonnes de cocaïne pure saisies aux larges des eaux sénégalaises par la Marine nationale Publié le mardi 28 novembre 2023 | aDakar.com

Saisie de 3 tonnes de cocaïnes au large des eaux sénégalaises

Dakar, le 28 novembre 2023 - La Marine nationale a procédé à la saisie de 3 tonnes de cocaïnes au large des eaux sénégalaises. Tweet

C'est une saisie importante de drogue dure qui a été opérée aux larges des côtes sénégalaises par la Marine nationale sénégalaise.



En effet, le patrouilleur de la Marine a procédé à une saisie importante de cocaïne à quelque 150 kilomètres des eaux sénégalaises. "Le patrouilleur Fouladou a saisi près de 3 tonnes de cocaïne pure à bord d'un navire intercepté à 150 kilomètres au large", a annoncé la Direction de l'Information et des Relations publiques (DIRPA) dans un communiqué.



La DIRPA précise que le bateau et sa cargaison ont été ramenés le 28 novembre 2023 à la Base navale Amiral Faye Gassama. Le bateau ainsi que sa marchandise prohibée ont été remis aux autorités compétentes.



