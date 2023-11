Transplantations rénales - Youhanidou Wane, directeur de l’Hôpital militaire de Ouakam: “C’est l’aboutissement d’un long processus qui a nécessité un travail d’équipe“ - adakar.com

© aDakar.com par DR

Transplantations rénales réalisés à l`Hôpital militaire de Ouakam

Dakar, le 28 novembre 2023 - Trois premières transplantations rénales ont été réalisées à l`Hôpital militaire de Ouakam. Tweet

Le Sénégal a réussi ses trois premières transplantations rénales. Une réussite médicale saluée de partout, notamment par le président de la République Macky Sall. Les premières transplantations rénales ont été réalisées le 26 novembre 2023. Les couples donneurs receveurs vont actuellement bien.



"Ces transplantations sont l’aboutissement d’un long processus qui a nécessité un travail d’équipe. Un travail qui a été fait avec beaucoup de rigueur, d’abnégation et d’engagement de la part de toutes les disciplines qui sont intervenues", a indiqué Youhanidou Wane, directeur de l’Hôpital militaire de Ouakam.



Dr Youhanidou Wane souligne que parmi les spécialistes qui sont intervenus pour la réussite des opérations, il y a eu des urologues, des néphrologues, des biologistes, des immunologistes et des psychologues. "Il s’est agi d’un travail d’équipe qui a demandé l’intervention de plusieurs spécialités", a expliqué le directeur de l’Hôpital militaire de Ouakam.



Les trois premières transplantations ont été effectuées avec des donneurs vivants. Rappelant la loi au Sénégal, Dr Youhanidou Wane précise que la loi au Sénégal ne permet pas de faire des transplantations avec des reins venant de cadavres.



"Nous avons fait trois transplantations, deux dimanche 26 novembre et une transplantation le lundi 27 novembre 2023. (...) Au total, nous avons fait 6 interventions. Il y a eu 3 donneurs et 3 receveurs. Nous avons prélevé des reins chez des patients pour les réimplanter chez d’autres patients", a précisé Dr Youhanidou Wane.



Ces trois premières transplantations rénales sont le fruit d’une convention de partenariat pour la transplantation rénale contractée par l’hôpital le Dantec et l’hôpital militaire de Ouakam depuis 2021. Les deux structures médicales ont ensuite sollicité ensemble un agrément du ministère de la santé sous le nom du consortium HMO-Hôpital Le Dantec. C’est ainsi qu’après évaluation par le Conseil national du Don et de la Transplantation, cet agrément leur a été octroyé pour deux ans par l’arrêté n°2023-011861 du 17 avril 2023 du MSAS.



Makhtar C.

