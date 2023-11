Santé: La Transplantation rénale, une réalité au Sénégal (Conseil national du Don et de la Transplantation) - adakar.com

Santé: La Transplantation rénale, une réalité au Sénégal (Conseil national du Don et de la Transplantation) Publié le lundi 27 novembre 2023

© Autre presse par DR

Hôpital militaire de Ouakam

Le Conseil national du Don et de la Transplantation (CNDT) depuis sa création par décret n° 2018-1583 et la nomination de ces membres par décret n° 2019-0842 a mis en place les textes législatifs et réglementaires nécessaires encadrant la transplantation.



L’hôpital le Dantec et l’hôpital militaire de Ouakam ont contracté une convention de partenariat pour la transplantation rénale depuis 2021 et ont sollicité ensemble un agrément du ministère de la santé sous le nom du consortium HMO-Hôpital Le Dantec. Après évaluation par le Conseil national du Don et de la Transplantation, cet agrément leur a été octroyé pour deux ans par l’arrêté n°2023-011861 du 17 avril 2023 du MSAS.



Les premières transplantations rénales ont été réalisées ce vingt-six novembre deux mille vingt-trois au Sénégal. Les couples donneurs receveurs vont actuellement bien.



Grâce au plaidoyer et aux activités du CNDT, la transplantation rénale est devenue une réalité dans notre pays. Cette performance hisse notre république dans le cercle restreint des nations offrant ce type de soins à la population



Elles donnent un regain d’espérance aux nombreux patients en attente de greffe et en dialyse. Ces premiers pas seront suivis de beaucoup d’autres afin que la suppléance par hémodialyse ne soit plus la seule solution offerte aux patients atteints de maladie rénale terminale.



Un message de reconnaissance est adressé au Président de la République, qui en a fait une priorité. L’accompagnement et les encouragements constants du Ministre de la Santé et de l’action Sociale et nos remerciements sincères au Chef d’Etat-Major des armées et la Mme La Directrice de l’hôpital militaire de Ouakam qui n’a mélangé aucun effort pour la réussite de l’activité aussi fortement contribué au succès de ces premières greffes.



Le président du conseil adresse ses vives félicitations l’ensemble de ses membres, au comité technique du CNDT, à l’ensemble du personnel au CNDT et à toute l’équipe du consortium hôpital Le Dantec- HMO.



Conseil national du don et de la Transplantation d’organes et de tissus



Pr El Hadji Fary Kâ