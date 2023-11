Un papa avoue avoir tué ses trois enfants ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Un papa avoue avoir tué ses trois enfants ! Publié le lundi 27 novembre 2023 | Pulse.sn

© Autre presse par DR

Palais de justice de Dakar

Tweet

Un homme de 41 ans, connu pour violences familiales aggravées, s’est présenté dimanche 26 novembre aux forces de l’ordre pour avouer le meurtre de ses trois filles âgées de 4 à 11 ans à Alfortville (Val-de-Marne, France). Il est actuellement placé en garde a vue. Joint par l’AFP, le parquet de Créteil a confirmé le “décès de trois petites filles âgées de 4, 10 et 11 ans”.



Les faits ont eu lieu à Alfortville à une dizaine de kilomètres au sud de Paris. C’est au commissariat de Dieppe (Seine-Maritime) que le père est allé se présenter dimanche et a déclaré avoir tué ses trois filles .Ainsi , les policiers se sont rendus à son domicile et y ont découvert les corps des trois enfants. Selon les sources policières, deux d’entre elles ont été tuées à l’arme blanche. Leurs corps se trouvaient sous une couverture. La troisième enfant décédée gisait sur un canapé.



Le papa avait été condamné pour plusieurs faits de violences conjugales et sur mineur par ascendant. En avril 2021, il avait été condamné “pour violences familiales aggravées” à 18 mois de prison dont 12 avec sursis, indique le parquet. Les faits reprochés dataient de mars 2021.



“La peine avait été exécutée et depuis le 28 août, il n’était plus suivi”, a précisé le ministère public. Il avait aussi fait l’objet d’une enquête pour “viol par conjoint”, “classée sans suite au motif infraction insuffisamment caractérisée le 5 juillet 2021”, précise toujours le parquet.



L’homme a assuré ne pas savoir où se trouvait actuellement la mère de ses enfants, que les services de police n’étaient pas encore parvenus à joindre dimanche Le maire d’Alfortville Luc Carvounas (PS) dit envisager d’ouvrir une cellule de crise dans les écoles des petites, sans pouvoir préciser si elles étaient bien scolarisées dans sa ville.