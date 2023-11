Karim Wade en lice pour la présidentielle : dépôt de caution et préparatifs confiants du Parti Démocratique Sénégalais - adakar.com

Karim Wade en lice pour la présidentielle : dépôt de caution et préparatifs confiants du Parti Démocratique Sénégalais Publié le lundi 27 novembre 2023

© Autre presse par DR

Karim Wade, homme politique sénégalais

Le mandataire de Karim Wade a affirmé,ce lundi 27 novembre 2023, après sa sortie des locaux de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) avoir déposer avec succès la caution de 30 millions de francs CFA nécessaire à la participation de l’ancien ministre sénégalais à l’élection présidentielle du 25 février 2024, renseigne PressAfrik.



Le trésorier du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a déclaré, " On a suivi toutes les procédures administratives, on s’est organisé et tout s’est bien passé.



Le résultat, c’est ce papier que vous voyez, qui va accompagner la candidature de Karim Wade."



Le financement de la caution, selon le trésorier du PDS, provient des ventes de cartes de membres lancées depuis un an, ainsi que des contributions des jeunes, femmes et militants du parti.



Face à cette étape, les membres du parti se sont réjouis, soulignant que Karim aura le meilleur parrainage et viendra se présenter devant le peuple sénégalais.



La représentante du PDS, l’honorable Maty Sy, député du PDS, a déclaré : "Nous sommes satisfaits du déroulement des choses, on attend juste le retour de notre candidat et on va passer au premier tour le 25 février. On est prêt sur tous les plans, on attend juste le coup de sifflet."



Les dépôts des candidatures se poursuivent jusqu’au 26 décembre 2023, et les candidats retenus seront connus le 20 janvier 2024, à cinq jours de l’élection.



En attendant, le Parti Démocratique Sénégalais se dit confiant et se prépare à accueillir son candidat pour la course présidentielle.



