UEMOA : ouverture à Abidjan d'une table ronde des bailleurs de fonds pour financer les projets énergétiques et numériques Publié le lundi 27 novembre 2023

Une table ronde des partenaires techniques et financiers de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s’est ouverte le lundi 27 novembre 2023 à Abidjan pour le financement de la Stratégie de développement des pôles énergétiques ( SDPE) et du Programme régional de développement de l’économie numérique ( PRDEN) de l’Union.



La cérémonie d’ouverture de ces assises a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé.



Cette table ronde qui est organisée sur le thème : " Un accès universel à l’énergie et au numérique pour un développement durable dans l’UEMOA", a pour objectif de mobiliser les financements nécessaires et à créer un cadre de dialogue pour assurer le suivi des projets dans les secteurs énergétiques et numériques.



" Cette rencontre intervient dans un contexte qui nous appelle à nous poser les bonnes questions. La conjoncture économique et politique internationale met à mal la trajectoire de développement de nos États. C’est pourquoi la thématique du financement de l’énergie et du numérique trouve toute sa pertinence ", a estimé Robert Beugré Mambé, le chef du gouvernement ivoirien, dans une allocution d’ouverture de la rencontre.



De son avis, le programme régional de l’économie numérique ( PRDEN),

un projet dont le coût global est estimé à 121 milliards FCFA entend entre, réduire la fracture numérique dans l’Union et appuyer les États membres dans la digitalisation des services publics.



Quant à la stratégie de développement des pôles énergétiques ( SDPE) dont le coût est estimé à 15.000 milliards FCFA, le premier ministre ivoirien a soutenu qu’elle va révolutionner le paysage énergétique de l’espace communautaire.



" Investir dans le numérique, c’est investir dans l’avenir des femmes et des jeunes. Nous devons œuvrer à instaurer un cadre juridique qui garantit les libertés ", a souligné M. Mambé.



Auparavant, il a rappelé les actions de l’exécutif ivoirien dans les domaines énergétiques et numériques.



" L’objet de cette rencontre est d’unir les projets et de mobiliser les ressources. Ensemble, l’UEMOA sera un modèle de réussite et d’innovation ", a souhaité le premier ministre ivoirien.



Dans la même veine, Adama Coulibaly, le ministre ivoirien des Finances et du Budget a affirmé que le numérique est le moteur de la croissance.



" Nous voulons construire un avenir meilleur pour l’UEMOA. Notre objectif de créer un partenariat fructueux avec les bailleurs", a dit M. Coulibaly qui est également le président du conseil des ministres de l’UEMOA.



Poursuivant, il a rassuré les bailleurs de fonds que leurs investissements dans l’UEMOA est un investissement " dans une région stable ".



" Nous vous invitons à bâtir avec nous une union forte ", a souhaité M. Coulibaly





Avant lui, Abdoulaye Diop, le président de la commission de l’UEMOA, a indiqué que la SDPE vise à transformer " notre espace énergétique ".



Quant au PRDEN, il a fait savoir que ce projet va permettre de " transcender les frontières numériques".



" Nous allons engager des discussions et avoir des partenariats innovants pour la mise en œuvre de nos stratégies", a expliqué M. Diop.





Pour sa part, Serge Ekué, le président de la Banque ouest africaine de développement ( BOAD), le chef de file des bailleurs de fonds a indiqué que " nous avons une obligation de moyens et une obligation de résultats ".



Des panels sur l’énergie et l’économie numérique ainsi que des rencontres entre les États membres et les bailleurs, sont entre autres, au menu de cette table ronde qui s’achèvera le mardi 28 novembre 2023.



L’Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA), une organisation sous-régionale créée en 1994, regroupe huit pays dont la Côte d’Ivoire.

Cette organisation a pour objectif principal, l’édification en Afrique de l’ouest, d’un espace économique harmonisé.

L.Barro