Foot: au Sénégal, la Ligue a décidé de sévir contre les pratiques occultes dans les stades

Ces rites superstitieux, de plus en plus courants à tous les niveaux dans le football sénégalais, sont sources de tensions et de bagarres entre les joueurs. Dans le pays des champions d'Afrique en titre, cela donne aussi une mauvaise image du football sénégalais.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



Les pratiques interdites sur les terrains de football dans le nouveau règlement sont au nombre de quinze, parmi lesquelles entrer en reculant sur le terrain, ou encore : « Le fait d’accrocher des objets dans les buts, de porter des tenues qui n’ont absolument rien à voir avec des tenues sportives, de venir dans le stade avec un animal, un pigeon, un oiseau, etc., un talisman, jeter de l’eau un peu partout sur le terrain… »



Certains de ces incidents ont été diffusés en direct sur internet, créant un tollé dans l’opinion internationale : « Ce sont des pratiques qui ternissent l’image du football », estime Pape Momar Lo, le vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel.





« La frontière est assez mince »

Ces pratiques sont ancrées dans la culture en Afrique, en particulier au Sénégal, et omniprésentes dans la vie quotidienne. Si elles sont bien connues dans le monde de la lutte traditionnelle sénégalaise, elles sont aussi utilisées dans le football depuis longtemps.