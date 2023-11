Succès médical au Sénégal : deux premières transplantations rénales réussies saluées par Macky Sall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Succès médical au Sénégal : deux premières transplantations rénales réussies saluées par Macky Sall Publié le lundi 27 novembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Visite de l`Université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack

Kaolack, le 19 novembre 2023 - Macky Sall en visite à l`Université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack pour constater l’état d’avancement des travaux. Tweet

Le Président sénégalais, Macky Sall, a exprimé ses félicitations pour « l'excellente performance » des équipes médicales du pays, qui ont réalisé avec succès les deux premières opérations de transplantation rénale. La cérémonie d'ouverture du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité a été le cadre choisi par le chef de l'État pour saluer cet accomplissement.



Lors de son discours au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, le Président Sall a souligné l'importance de cet exploit. Il a déclaré : « Cela mérite vraiment d’être salué », ajoutant que d'autres projets de transplantation étaient en cours, soulignant les progrès réalisés et soulignant que cette avancée contribuera significativement à la lutte contre les maladies chroniques.



Le chef de l'État a également évoqué l'impact positif de la transplantation rénale dans la prise en charge des malades, offrant une alternative aux traitements coûteux comme la dialyse. Il a souligné que cette avancée médicale est un pas important vers une meilleure gestion des maladies chroniques qui affectent de nombreuses vies et représentent une charge financière importante pour le système de santé.



HB