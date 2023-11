Enseignement supérieur: le Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur décrète une journée “Université morte“ le jeudi 30 novembre - adakar.com

Enseignement supérieur: le Syndicat autonome de l'Enseignement supérieur décrète une journée "Université morte" le jeudi 30 novembre Publié le lundi 27 novembre 2023

© Autre presse par DR

UCAD : Grosse réforme pour l’accès au campus

Devant la situation de fermeture de certaines universités, notamment l’Université ≈de Dakar (UCAD), le mouvement syndical des enseignants s’organisent. Après avoir dénoncé une situation de fermeture de l’Université qui perdure depuis plus de 5 mois, le Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur a décidé de passer à la vitesse supérieure en décrétant une journée “Université morte“.



Faisant le étant le constat de "la situation incompréhensible et grave de fermeture et d’arrêt des ensei^nements dans certaines universités publiques depuis bientôt 6 mois avec l’approbation du ministre de tutelle et le "non-respect du protocole d’accord SAES-Gouvernement du 6 janvier 2023", le Bureau national du SAES annonce une journée « université morte" le jeudi 30 novembre novembre 2023.



La journée "université morte" sera marquée par une "cessation des activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations y compris pour les formations payantes), et l’arrêt de toute participation à des activités administratives et réunions".



Par ailleurs, le Bureau national du Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) "invite les militants de toutes les universités du Sénégal à se mobiliser massivement pour la marche nationale prévue le jeudi 30 novembre 2023 à 10H a l’UCAD pour la sauvegarde de l’Université publique."



Enfin, le SAES maintient le mot d’ordre d’arrêt des cours "dispensés en ligne" dans toutes les universités publiques. Le Bureau national rappelle que les universités sénégalaises ont été "construites sur le modèle de l’enseignement en présentiel



Makhtar C.