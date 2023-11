Le Sénégal va retirer ’Akon City’ au rappeur - adakar.com

Le Sénégal va retirer 'Akon City' au rappeur Publié le lundi 27 novembre 2023

Akon City, la ville futuriste portée par le chanteur Akon devait être livrée fin 2023. Mais à ce jour, pas un seul coup de pioche n’a été donné. Officialisé en 2018, le projet Akon City avait suscité un fort enthousiasme au Sénégal, où il a bénéficié du soutien initial des autorités et notamment du chef de l’État, Macky Sall.



Le début des travaux est annoncé pour 2021. Mais en novembre 2022, le chanteur est rappelé à l’ordre par ses partenaires gouvernementaux. Car entre-temps, rien n’a bougé. Objet d’une mise en demeure servie par les autorités sénégalaises qui menacent de résilier le contrat suite au retard noté dans les délais de livraison du chantier, le promoteur, serait basé sur « un stratagème frauduleux de collecte de fond ».



Alors que le projet pourrait bien s’effondrer tel un château de cartes si les autorités décidaient de ré-attribuer les terrains de Mbodiène, les motivations qui ont pu conduire Akon à se lancer dans ce projet de ville futuriste soulèvent des interrogations. Par conséquent, les autorité semblent décidées à reprendre le site d'autant que des groupes très sérieux se bousculent pour y ériger de grands projets en direction des jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026, rapporte Libération.



Selon les informations du journal, la SAPCO va faire parvenir, dans les prochains jours, une lettre mettant fin au partenariat pour non-respect total de la convention signée entre les parties. La décision a été actée lors d'une récente réunion de coordination.



Pour l’heure, l’Etat du Sénégal a reçu 1 milliard de FCFA de ticket d’entrée sans avoir bourse délié et sans s’être engagé à financer les travaux. La spéculation foncière est une hypothèse envisageable dans la mesure où, au cours des dernières années, la construction de complexes hôteliers dans cette zone touristique qui sera bientôt desservie par l’autoroute à péage reliant Dakar à Mbour a littéralement fait exploser les prix des terrains.



Les autorités redoutent que le rappeur en profite pour rétrocéder ses deux baux en engrangeant de juteuses plus-values dépassant les 6 milliards de dollars annoncés comme coût du projet.



Autres manœuvres ressorties de cette fouille du projet « Akon City », plane une arnaque « pyramidale visant à flouer des investisseurs privés », selon Jeune Afrique, qui s’appuie sur des signaux découverts par un enquêteur américain aux trousses du rap peur et sa société de cryptomonnaie. Quant aux véritables couacs ayant plombés le démarrage du chantier de cette ville annoncée comme « futuriste », l’enquête révèle aussi l’absence de toute « étude préalable » au projet.



Aujourd'hui, le site, situé à Mbodiène, est devenu une vaste zone de pâturage pour le bonheur des bœufs, moutons et autres chèvres.