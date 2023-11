Le budget du ministère des Affaires étrangères projeté à plus de 76 milliards de francs - adakar.com

Le budget du ministère des Affaires étrangères projeté à plus de 76 milliards de francs Publié le lundi 27 novembre 2023 | Agence de Presse Africaine

Le budget du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur pour l’exercice 2024 est arrêté à la somme de 76. 841. 092. 934 francs Cfa en autorisation d’engagement (AE) et en crédit de paiement (CP), a-t-on appris, samedi, du rapport de présentation du projet de budget de ce département ministériel.



Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Ismeil Madior Fall, défend le budget de son département en présence du ministre de l’Economie et des Finances, Mamadou Moustapha Ba et de son collègue Samba Sy, ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les Institutions.



Dans le rapport, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a assuré que le taux d’exécution du budget de son département s’élève à 95%. Il a également rappelé que le rapport de performance a été soumis à la Cour des Comptes pour examen.



Il a ajouté que le budget 2024 de son département a connu une hausse de 4. 484. 402. 538 francs Cfa.